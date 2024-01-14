У Дніпровському районі горів легковий автомобіль Mercedes-Benz

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла на території приватного домоволодіння.
Загорівся моторний відсік автомобіля Mercedes-Benz. Існувала велика небезпека того, що вогонь перекинеться на салон автівки.
Пожежу вдалось локалізувати за пів години. На щастя, загиблих та травмованих немає.
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