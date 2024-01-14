У Дніпровському районі горів легковий автомобіль Mercedes-Benz

Сьогодні о 8 ранку на вулиці Мостова селища міського типу Царичанка Дніпровського району горів легковик.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла на території приватного домоволодіння.

Загорівся моторний відсік автомобіля Mercedes-Benz. Існувала велика небезпека того, що вогонь перекинеться на салон автівки.

Пожежу вдалось локалізувати за пів години. На щастя, загиблих та травмованих немає.

Сьогодні ми повідомляли про те, що у селі Перше Травня горів дачний будинок.

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