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У Дніпровському районі горів легковий автомобіль Mercedes-Benz

Сьогодні 12:41
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Сьогодні о 8 ранку на вулиці Мостова селища міського типу Царичанка Дніпровського району горів легковик.

Новости Днепра про У Дніпровському районі горів легковий автомобіль Mercedes-Benz

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла на території приватного домоволодіння.

Загорівся моторний відсік автомобіля Mercedes-Benz. Існувала велика небезпека того, що вогонь перекинеться на салон автівки.

Пожежу вдалось локалізувати за пів години. На щастя, загиблих та травмованих немає.

Сьогодні ми повідомляли про те, що у селі Перше Травня горів дачний будинок.

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