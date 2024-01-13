Зниклого 24-річного хлопця з Синельникового знайшли мертвим

Зниклого хлопця з міста Синельникового знайшли мертвим.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Чоловік приблизно о 12:15 11 січня він вийшов з місця мешкання та не повернувся.

Правоохоронці намагались розшукати чоловіка, на жаль 24-річний Дмитро Балабанов був знайдений мертвим.

Редакція висловлює щирі співчуття родині, друзям та знайомим загиблого.

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