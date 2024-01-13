Зниклого 24-річного хлопця з Синельникового знайшли мертвим

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Чоловік приблизно о 12:15 11 січня він вийшов з місця мешкання та не повернувся.
Правоохоронці намагались розшукати чоловіка, на жаль 24-річний Дмитро Балабанов був знайдений мертвим.
Редакція висловлює щирі співчуття родині, друзям та знайомим загиблого.
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