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У Кривому Розі збили ракету, – ОВА

Сьогодні 18:29
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Сьогодні у місті Кривий Ріг збили ворожу ракету.

Новости Днепра про У Кривому Розі збили ракету, - ОВА

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

У Криворізькому районі працювала ППО. Наші захисники збили ворожу ракету. ПвК “Схід”, – заявив очільник ОВА.

Також ситуацію прокоментував очільник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

Ракетна небезпека. Гучно у Криворізькому районі. Будь ласка, бережіть себе і будьте в укриттях,  – йдеться у повідомленні.

Подробиці та офіційна інформація згодом.

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Новости Днепра про У Кривому Розі збили ракету, - ОВАУкраїнська

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