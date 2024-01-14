У Кривому Розі збили ракету, – ОВА

Сьогодні у місті Кривий Ріг збили ворожу ракету.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

У Криворізькому районі працювала ППО. Наші захисники збили ворожу ракету. ПвК “Схід”, – заявив очільник ОВА.

Також ситуацію прокоментував очільник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

Ракетна небезпека. Гучно у Криворізькому районі. Будь ласка, бережіть себе і будьте в укриттях, – йдеться у повідомленні.