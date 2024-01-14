У Кривому Розі збили ракету, – ОВА

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
У Криворізькому районі працювала ППО. Наші захисники збили ворожу ракету. ПвК “Схід”, – заявив очільник ОВА.
Також ситуацію прокоментував очільник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.
Ракетна небезпека. Гучно у Криворізькому районі. Будь ласка, бережіть себе і будьте в укриттях, – йдеться у повідомленні.
Подробиці та офіційна інформація згодом.
Читайте також:
Козенко Антон
Автор:
Сьогодні деякі мешканці Кривого Рогу залишилися без тепла. Температура на…
Вчора ворог знову гатив по Нікопольщині. Обстріли спричинили чималі руйнування.
На війні загинув воїн ЗСУ з міста Кам’янське Дніпропетровської області Антон…
СК Дніпро-1 може розпрощатися с аргентинцем Еміліано Пурітою.