Дніпрянам знову можуть відключити світло та нарахувати пеню за борги: Кабмін скасував мораторій

Уряд скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги за ЖКП

Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. Однак це не стосується областей, які вважаються зоною ведення активних бойових дій.

Про це йдеться у відповідній постанові уряду.

Відтепер українцям та зокрема дніпрянам можуть вимикати світло та нараховувати пеню, якщо вони назбирали великі борги. Мораторій все ще діятиме на територіях, на яких ведуться бойові дії. Дніпро до таких не належить.

“Пощастити” може Нікополю та Нікопольському району, територія яких вважається зоною бойових дій, через близькість до окупованих території та постійні обстріли.

Не знімуть мораторій і з окупованих територій сусідньої Донецької та Запорізької областей. Там заборона нарахування плати за комуналку діятиме до завершення тимчасової окупації.

Нагадаємо, нині тариф на електроенергію для населення складає 2,64 грн/кВт-год і поки що його підвищувати не планують.

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