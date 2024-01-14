Yasno попереджає 46 тис боржників на Дніпропетровщині про можливі відключення світла

Дніпропетровська область заборгувала компанії Yasno за світло більш ніж 750 млн гривень.

Про це повідомляє генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

74 тис людей, про яких всі говорять останні два дні – це 2,7% клієнтів YASNO в Києві та на Дніпропетровщині. 623,5 млн боргу – це 50,1% від загальної суми заборгованостей. Отже 2,7% споживачів тягнуть за собою 50% боргу. І продовжують користуватися світлом. Це означає, що за них платить хтось інший. Ті самі пенсіонери, військові й інші люди, – заявив гендир у своїх соцмережах. Нагадуємо, що уряд нещодавно скасував мораторій на відключення житлово-комунальних послуг у разі заборгованості під час воєнного стану.

Тепер у компанії нагадують про необхідність сплатити борги за комуналку.

За даними Yasno, 46 тис абонентів заборгували 417 млн гривень. Боржникам радять звернутися по реструктуризації або субсидії.

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