Yasno попереджає 46 тис боржників на Дніпропетровщині про можливі відключення світла

Про це повідомляє генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.
74 тис людей, про яких всі говорять останні два дні – це 2,7% клієнтів YASNO в Києві та на Дніпропетровщині. 623,5 млн боргу – це 50,1% від загальної суми заборгованостей. Отже 2,7% споживачів тягнуть за собою 50% боргу. І продовжують користуватися світлом. Це означає, що за них платить хтось інший. Ті самі пенсіонери, військові й інші люди, – заявив гендир у своїх соцмережах.
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