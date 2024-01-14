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Yasno попереджає 46 тис боржників на Дніпропетровщині про можливі відключення світла

Сьогодні 20:39
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Дніпропетровська область заборгувала компанії Yasno за світло більш ніж 750 млн гривень.

Новости Днепра про Yasno попереджає 46 тис боржників на Дніпропетровщині про можливі відключення світла

Про це повідомляє генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

74 тис людей, про яких всі говорять останні два дні – це 2,7% клієнтів YASNO в Києві та на Дніпропетровщині. 623,5 млн боргу – це 50,1% від загальної суми заборгованостей. Отже 2,7% споживачів тягнуть за собою 50% боргу. І продовжують користуватися світлом. Це означає, що за них платить хтось інший. Ті самі пенсіонери, військові й інші люди, – заявив гендир у своїх соцмережах.
 
Нагадуємо, що уряд нещодавно скасував мораторій на відключення житлово-комунальних послуг у разі заборгованості під час воєнного стану.
 
Тепер у компанії нагадують про необхідність сплатити борги за комуналку. 
 
За даними Yasno, 46 тис абонентів заборгували 417 млн гривень. Боржникам радять звернутися по реструктуризації або субсидії.
 
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