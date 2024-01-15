В Днепре на Парусе собака провалилась под лед

На Парусе собака провалилась под лед.
Пса, который забрался на середину водоема, заметили местные жители. Люди вызвали спасателей, но добраться вовремя и спасти пушистого не удалось — собака утонула.
Заметим, что после недельных морозов в Днепре прогнозируют оттепель, поэтому лед на водоемах максимально тонкий. Не стоит в ближайшие недели выходить на реки, чтобы порыбачить или прогуляться. Родителям патрульные советуют провести беседы со своими детьми, чтобы те понимали в чем опасность прогулок на замерзших водоемах.
Следует помнить: вода замерзает неравномерно. У берегов обычно лед толще, чем на середине водоема. Поэтому если кажется, что пронесет и лед выдержит ваш вес – так не будет.
Напомним, ранее на ж/м Ломовский десятки рыбаков штурмовали водоем посреди массива. Десятки мужчин вышли на лед, чтобы выловить несколько карасей.
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