В Днепре на Парусе собака провалилась под лед

На Парусе пытались спасти провалившуюся под лед собаку.

На Парусе собака провалилась под лед.

Пса, который забрался на середину водоема, заметили местные жители. Люди вызвали спасателей, но добраться вовремя и спасти пушистого не удалось — собака утонула.

Заметим, что после недельных морозов в Днепре прогнозируют оттепель, поэтому лед на водоемах максимально тонкий. Не стоит в ближайшие недели выходить на реки, чтобы порыбачить или прогуляться. Родителям патрульные советуют провести беседы со своими детьми, чтобы те понимали в чем опасность прогулок на замерзших водоемах.

Следует помнить: вода замерзает неравномерно. У берегов обычно лед толще, чем на середине водоема. Поэтому если кажется, что пронесет и лед выдержит ваш вес – так не будет.

Напомним, ранее на ж/м Ломовский десятки рыбаков штурмовали водоем посреди массива. Десятки мужчин вышли на лед, чтобы выловить несколько карасей.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: