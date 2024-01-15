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  • Залужний підтвердив, що українські воїни знищили ворожий літак А-50 та повітряний пункт управління Іл-22

Залужний підтвердив, що українські воїни знищили ворожий літак А-50 та повітряний пункт управління Іл-22

Сьогодні 11:54
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Новости Днепра про Залужний підтвердив, що українські воїни знищили ворожий літак А-50 та повітряний пункт управління Іл-22

Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, офіційно підтвердив, що воїни Повітряних сил ЗСУ знищили над Азовським морем ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

Дякую Повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї! Слава Україні! – написав Залужний.

Новости Днепра про Залужний підтвердив, що українські воїни знищили ворожий літак А-50 та повітряний пункт управління Іл-22

Зазначимо, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук написав, що це помста росіянам за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі.

Втрата подібних літаків – це важкий удар по Повітряно-космічних силах рф. Додамо: літак A-50 – це судно дальнього радіолокаційного стеження. Воно призначене для спостереження за цілями в повітрі, на землі та в морі, а також для наведення на них винищувальної авіації. Є інформація, що у росіян всього 9 таких літаків (було). Вартість такого судна становить $330 млн. Іл-22 – це повітряний командний пункт, створений на базі авіалайнера Іл-18. Цей літак допомагає керувати військами під час бойових дій (допомагав)!

“Дуже жирно”, – прокоментував цю подію “Николаевский Ванёк”.

Новости Днепра про Залужний підтвердив, що українські воїни знищили ворожий літак А-50 та повітряний пункт управління Іл-22

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