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В Днепре из фуры на дорогу вывалились десятки кур

Сегодня 11:10
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В Днепре на ж/м Северный десятки кур оказались на дороге в результате ДТП.

Новости Днепра про В Днепре из фуры на дорогу вывалились десятки кур

Утром 22 декабря на улице Илларионовской произошло ДТП с фурой, которая перевозила кур. В результате аварии клетки с птицей высыпались на дорогу. Местные сообщают, что десятки курочек оказались посреди дороги. Владелец автомобиля сейчас пытается собрать поголовье в кучу.

Из людей никто не пострадал, а вот курочки после падения получили незначительные травмы.

На улице Илларионовской из-за этого усложнено движение, автомобили пытаются объехать клетки с птицей. В сети этот инцидент сравнили со случившимся в фильме ужасов «Пункт назначения», когда на героев фильма полетели дрова из фуры, которая ехала перед их автомобилем.

К счастью, в Днепре обошлось без случайных жертв.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре кошка привела хозяев к бессознательному мужчине, лежавшему в кустах.

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