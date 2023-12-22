В Днепре один из подъездов дома на Победе, в который попала российская ракета, разрисовали петриковкой

Общая площадь работы составляет четыре квадратных метра.

Один из подъездов многоэтажки на Набережной Победы, 118, куда в январе попала российская ракета, разрисовали петриковкой.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что роспись заказали жители подъезда. Над рисунком около 10 часов работали две мастерицы Людмила Горбуля и Ольга Дарадан из Петриковки. Для работы женщины взяли специальные акриловые краски, которые не выцветают.

Люди попросили сделать что-то такое, что успокаивало бы душу. Мы хотели угодить. Взяли традиционную петриковскую роспись, чтобы оно было наше, украинское. Петриковской росписи присущи птицы – обычно это петушки, кукушки. Здесь мы использовали голубя с пшеничкой в ​​клюве – как символ мира, благополучия. Также мы ввели в роспись калину, символизирующую красоту, род, родню, а также цветы. Эскиза не было – рисовали прямо на стене, которая была предварительно подготовлена. Наша миссия радовать людей, мы очень устали, но люди были очень благодарны, – сказала Ольга Дарадан.