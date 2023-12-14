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У Дніпрі розпочали демонтаж двох під’їздів будинку №118 на Набережній Перемоги, в який влучила ракета

Сьогодні 14:13
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У Дніпрі розпочали демонтаж двох знищених під’їздів на вул. Набережна Перемоги, 118, куди 14 січня влучила російська ракета Х-22.

Новости Днепра про У Дніпрі розпочали демонтаж двох під’їздів будинку №118 на Набережній Перемоги, в який влучила ракета

Нагадаємо, цей теракт забрав життя 46 людей. Вщент знищив кілька десятків квартир та ще десятки осель отримали пошкодження.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Підрядники вже розпочали огородження місця робіт.

Нині триває підготовчий період: ми огороджуємо територію та готуємо її під встановлення баштового крану. Крім цього, підсилюємо конструкції. Це триватиме до березня. Потім почнемо розбирати будівлю. Це дуже кропітка робота. Треба обережно розібрати кожну цеглину, зачистити кожну деталь, а потім баштовим краном спустити. Усього – понад 1 050 панелей. Це дві секції під’їздів, – розповів представник підрядної організації.

Новости Днепра про У Дніпрі розпочали демонтаж двох під’їздів будинку №118 на Набережній Перемоги, в який влучила ракета

Новости Днепра про У Дніпрі розпочали демонтаж двох під’їздів будинку №118 на Набережній Перемоги, в який влучила ракета

Зазначається, що проєкт демонтажу частини будинку №118 розрахований на рік, проте, за словами директора департаменту житлового господарства ДМР Сергія Файфера, цей процес можливо завершиться і раніше.

Після демонтажу підрядник має упорядкувати фасадну частину будинку та виконати благоустрій території. 

Новости Днепра про У Дніпрі розпочали демонтаж двох під’їздів будинку №118 на Набережній Перемоги, в який влучила ракета

Новости Днепра про У Дніпрі розпочали демонтаж двох під’їздів будинку №118 на Набережній Перемоги, в який влучила ракета

Новости Днепра про У Дніпрі розпочали демонтаж двох під’їздів будинку №118 на Набережній Перемоги, в який влучила ракета

Мешканців квартир, які розміщені поруч з цими під’їздами, відселять. Це 42 квартири. Їм міськрада виділить компенсацію на винаймання житла на період, поки йтиме демонтаж. 

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Новости Днепра про У Дніпрі розпочали демонтаж двох під’їздів будинку №118 на Набережній Перемоги, в який влучила ракетаУкраїнська

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