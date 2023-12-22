У Дніпрі один із під’їздів будинку на Перемозі, в який влучила російська ракета, розмалювали петриківкою

Загальна площа роботи становить чотири квадратних метри.

Один із під’їздів багатоповерхівки на Набережній Перемоги, 118, куди в січні влучила російська ракета, розмалювали петриківкою.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Зазначається, що розпис замовили мешканці під’їзду. Над малюнком близько 10 годин працювали дві майстрині Людмила Горбуля та Ольга Дарадан з Петриківки. Для роботи жінки взяли спеціальні акрилові фарби, що не вицвітають.

Люди попросили зробити щось таке, що заспокоювало б душу. Ми хотіли догодити. Взяли традиційний петриківський розпис, щоб воно було наше, українське. Петриківському розпису притаманні птахи – зазвичай це півники, зозульки. Тут ми використали голуба з пшеничкою в дзьобі – як символ миру, добробуту. Також ми ввели в розпис калину, яка символізує красу, рід, рідню, а також квіти. Ескізу не було – малювали просто на стіні, яка була попередньо підготовлена. Наша місія радувати людей, ми дуже втомилися, але люди були дуже вдячні, – сказала Ольга Дарадан.