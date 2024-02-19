Самолетопад продолжается: украинские воины сегодня уничтожили два российских самолета

Сегодня утром, 19 февраля, украинские военные уничтожили два российских самолета — истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Отмечается, что эти самолеты наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Больше они этого делать не будут!
Сегодня утром Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С, — говорится в сообщении.
Напомним, в последнее время российские самолеты стали падать чаще. Только недавно наши защитники уничтожили 3 истребителя Су-34 и один Су-35.
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