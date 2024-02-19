Был участником АТО: на войне погиб воин с Днепропетровщины Сергей Чабан

28 января 2024 года во время выполнения боевого задания погиб воин из Никополя Сергей Чабан.
Об этом сообщил Александр Саюк, городской голова Никополя.
Сергей был участником АТО. 25 июня 2020 года его призвали на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины. За свою отданную службу боец был награжден орденом «Иван Сирко» 3 степени, отличием президента Украины «За участие в антитеррористической операции», медалью «20 лет ракетным войскам и артиллерии Вооруженных сил Украины» и памятной медалью «За оборону Счастья».
У него остались мать, брат, жена и дети.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника! Вечная слава!
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