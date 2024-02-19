Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Був учасником АТО: на війні загинув воїн з Дніпропетровщини Сергій Чабан

Був учасником АТО: на війні загинув воїн з Дніпропетровщини Сергій Чабан

Сьогодні 08:59
просмотров

Вічна слава!

Новости Днепра про Був учасником АТО: на війні загинув воїн з Дніпропетровщини Сергій Чабан

28 січня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув воїн із Нікополя Сергій Чабан.

Про це повідомив Олександр Саюк, міський голова Нікополя.

Сергій був учасником АТО. 25 червня 2020 року його призвали на військову службу до лав Збройних сил України. За свою віддану службу боєць був нагороджений орденом «Іван Сірка» 3 ступеня, відзнакою президента України «За участь в антитерористичній операції», медаллю «20 років ракетним військам і артилерії Збройних сил України» та пам’ятною медаллю «За оборону Щастя».

У нього залишилися мати, брат, дружина та діти.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника! Вічна слава!

Читайте також:

Новости Днепра про Був учасником АТО: на війні загинув воїн з Дніпропетровщини Сергій ЧабанУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На 9 годин: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло (АДРЕСИ)
Новини Дніпра
Сьогодні 07:00
На 9 годин: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

У Кам’янському з пожежі врятували жінку з інвалідністю
Новини Дніпра
16.02.2024 20:48
У Кам’янському з пожежі врятували жінку з інвалідністю

У Кам'янському на Дніпропетровщині з пожежі врятували жінку з інвалідністю

Мешканців АНД району Дніпра налякали клуби густого диму: що сталося
Новини Дніпра
16.02.2024 18:04
Мешканців АНД району Дніпра налякали клуби густого диму: що сталося

Сьогодні, 16 лютого, мешканців АНД району Дніпра налякали клуби густого…

Спортсменка з Дніпропетровщини виборола “срібло” на чемпіонаті Європи
Новини Дніпра
16.02.2024 15:27
Спортсменка з Дніпропетровщини виборола “срібло” на чемпіонаті Європи

Це перший здобуток спортсменки на змаганнях такого рівня серед дорослих!

Наверх