Був учасником АТО: на війні загинув воїн з Дніпропетровщини Сергій Чабан

Вічна слава!

28 січня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув воїн із Нікополя Сергій Чабан.

Про це повідомив Олександр Саюк, міський голова Нікополя.

Сергій був учасником АТО. 25 червня 2020 року його призвали на військову службу до лав Збройних сил України. За свою віддану службу боєць був нагороджений орденом «Іван Сірка» 3 ступеня, відзнакою президента України «За участь в антитерористичній операції», медаллю «20 років ракетним військам і артилерії Збройних сил України» та пам’ятною медаллю «За оборону Щастя».

У нього залишилися мати, брат, дружина та діти.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника! Вічна слава!

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