На Дніпропетровщині вогнеборці врятували чоловіка з палаючої квартири

Чоловіка госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння.

Сьогодні, 2 травня, о 5:54 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Бульварна міста Марганець з квартири йде дим.

Рятувальники прибули на місце. Там вони з’ясували, що на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку горить квартира. Вогонь охопив речі домашнього вжитку на загальній площі 3 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Під час гасіння пожежі співробітники Служби порятунку врятували з палаючої квартири чоловіка. Його госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння.

О 6:23 займання ліквідували. До місця виклику залучили 9 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі сталася жахлива аварія: авто злетіло в кювет, водія заблокувало.

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