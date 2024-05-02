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  • На Дніпропетровщині на трасі сталася жахлива аварія: авто злетіло в кювет, водія заблокувало

На Дніпропетровщині на трасі сталася жахлива аварія: авто злетіло в кювет, водія заблокувало

Сьогодні 09:17
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Надзвичайники дістали чоловіка із пошкодженого автомобіля.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі сталася жахлива аварія: авто злетіло в кювет, водія заблокувало

1 травня о 21:46 на лінію «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху Т-0412 “Кам’янське-Шульгівка-Перещепине-Жемчужне” поблизу села Проточі Дніпровського району.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони з’ясували, що водій легкового автомобіля Hyundai Tucson не впорався з керуванням – машина злетіла в кювет. Чоловіка заблокувало в легковику.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання дістали чоловіка із пошкодженого автомобіля та передали медикам для подальшої госпіталізації.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі сталася жахлива аварія: авто злетіло в кювет, водія заблокувало

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі сталася жахлива аварія: авто злетіло в кювет, водія заблокувало

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині на трасі сталася жахлива аварія: авто злетіло в кювет, водія заблокувалоУкраїнська

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