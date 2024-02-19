На 9 годин: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

Сьогодні, 19 лютого, у Дніпрі будуть вимикати світло у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Отже, електроенергії не буде орієнтовно з 08:00 до 17:00 за такими адресами:

вул. Макарова: 1-25 (непарні);

вул. Холодноярська: 21, 22, 24, 26, 28.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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