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На 9 годин: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло (АДРЕСИ)

Сьогодні 07:00
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про На 9 годин: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло (АДРЕСИ)

Сьогодні, 19 лютого, у Дніпрі будуть вимикати світло у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Отже, електроенергії не буде орієнтовно з 08:00 до 17:00 за такими адресами:

  • вул. Макарова: 1-25 (непарні);
  • вул. Холодноярська: 21, 22, 24, 26, 28.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про На 9 годин: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло (АДРЕСИ)Українська

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