На 9 годин: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло (АДРЕСИ)

Сьогодні, 19 лютого, у Дніпрі будуть вимикати світло у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили в Дніпровській міській раді.
Отже, електроенергії не буде орієнтовно з 08:00 до 17:00 за такими адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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