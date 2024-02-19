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У Дніпрі на Івана Мазепи чоловік впав на сходах у підʼїзді та помер

Сьогодні 08:32
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Днями у Дніпрі сталася жахлива подія - у будинку на проспекті Івана Мазепи чоловік впав на сходах у підʼїзді та помер.
Новости Днепра про У Дніпрі на Івана Мазепи чоловік впав на сходах у підʼїзді та помер

Фото умовне.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що, ймовірно, містянин не втримав рівновагу, впав на сходах та дуже сильно розбив голову. Отримана травма стала для нього смертельною.

На місце викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що нещасний випадок стався 14 лютого. Особу чоловіка встановили – це місцевий мешканець 1978 року народження. Усі обставини з’ясовують поліцейські.

Попередньо, без тілесних ушкоджень. Усі обставини з’ясовують правоохоронці, – повідомили нам у поліції.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Івана Мазепи чоловік впав на сходах у підʼїзді та померУкраїнська

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