У Дніпрі на Івана Мазепи чоловік впав на сходах у підʼїзді та помер

Днями у Дніпрі сталася жахлива подія - у будинку на проспекті Івана Мазепи чоловік впав на сходах у підʼїзді та помер.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що, ймовірно, містянин не втримав рівновагу, впав на сходах та дуже сильно розбив голову. Отримана травма стала для нього смертельною.

На місце викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що нещасний випадок стався 14 лютого. Особу чоловіка встановили – це місцевий мешканець 1978 року народження. Усі обставини з’ясовують поліцейські.

Попередньо, без тілесних ушкоджень. Усі обставини з’ясовують правоохоронці, – повідомили нам у поліції.

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