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“Укрзалізниця” запускає потяг з Дніпра до Карпат: деталі

Сьогодні 07:59
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Потяг почне курсувати вже з 1 березня!

Новости Днепра про

З 1 березня “Укрзалізниця” запускає додатковий поїзд №203/204 Дніпро – Ворохта.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Уже скоро почнеться сезон весняних канікул в школах та дитячих садочках, тож прогнозуємо попит на дитячий відпочинок у горах та призначаємо додатковий поїзд №203/204 Дніпро – Ворохта з 1 березня, – йдеться у повідомленні.

Поїзд відправлятиметься з Дніпра через день о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. В зворотному напрямку, з Ворохти, поїзд відправлятиметься з 2 березня через день о 16:26 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

Квитки на поїзд вже доступні в застосунку “Укрзалізниці”, на сайті, в чат-ботах та касах вокзалів.

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