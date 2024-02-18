СК Дніпро-1 розплатився з колишнім тренером і невдовзі вийде на трансферний ринок

СК Дніпро-1 вирішив питання із заборгованістю перед колишнім тренером команди Йовічевічем.

Про це повідомив комерційний директор “Дніпра-1” Вʼячеслав Фрідман.

Функціонер відповів на питання стосовно трансферного бану, та заявив про майбутнє підсилення команди.

Бан ще триває, гроші надіслані, ми чекаємо інформацію від Йовічевича та УЄФА, що гроші офіційно отримані та бан знятий. Думаю, це питання вирішиться впродовж декількох днів. І звісно, що команда встигне зареєструвати Очеретька та інших потенційних новачків, — заявив Фрідман.

Також команда напевно змогла розв’язати питання із заборгованістю перед колишніми гравцями команди.

Нещодавно ми писали про успіхи ексдніпрянина Довбика у іспанській Ла Лізі.

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