“Укрзалізниця” запускает поезд из Днепра в Карпаты: детали

Поезд начнет курсировать уже с 1 марта!

С 1 марта “Укрзалізниця” запускает дополнительный поезд №203/204 Днепр — Ворохта.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Уже скоро начнется сезон весенних каникул в школах и детских садах, поэтому прогнозируем спрос на детский отдых в горах и назначаем дополнительный поезд №203/204 Днепр — Ворохта с 1 марта, — говорится в сообщении.

Поезд будет отправляться из Днепра через день в 14:35 и прибывать в Ворохту в 14:09. В обратном направлении, из Ворохты, поезд будет отправляться со 2 марта через день в 16:26 и прибывать в Днепр в 12:35.

Билеты на поезд уже доступны в приложении “Укрзалізниці”, на сайте, в чат-ботах и кассах вокзалов.

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