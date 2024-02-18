У Дніпрі волонтери рятують песика, якого знайшли зі зламаною лапою на дорозі

У Дніпрі волонтери врятували собаку, якого знайшли зі зламаною лапою на дорозі.

Про це повідомляє Товариство захисту тварин Ковчег у Фейсбуці.

Не буває ні дня аби ми не прийняли строковика. Так сталося і вчора, підібрали собачку на дорозі з відкритим переломом кістки! Одразу ж доставили у ВетЛайфКлінік вул. Вокзальна 8 та вирішили робити операцію “по свіжому”, – сказано у повідомленні.

Швидкість планування операції пов’язана із тим, що під впливом кисню кістки з кожною хвилиною дедалі важче зібрати знову.

Операція пройшла успішно, песик отримав апарат Єлізарова, щоб знову стати на лапи.

Зараз волонтери просять допомогу небайдужих, щоб сплатити рахунки.

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