У Дніпрі волонтери рятують песика, якого знайшли зі зламаною лапою на дорозі
У Дніпрі волонтери рятують песика, якого знайшли зі зламаною лапою на дорозі
Сьогодні 18:41
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У Дніпрі волонтери врятували собаку, якого знайшли зі зламаною лапою на дорозі.
Про це повідомляє Товариство захисту тварин Ковчег у Фейсбуці.
Не буває ні дня аби ми не прийняли строковика. Так сталося і вчора, підібрали собачку на дорозі з відкритим переломом кістки! Одразу ж доставили у ВетЛайфКлінік вул. Вокзальна 8 та вирішили робити операцію “по свіжому”, – сказано у повідомленні.
Швидкість планування операції пов’язана із тим, що під впливом кисню кістки з кожною хвилиною дедалі важче зібрати знову.
Операція пройшла успішно, песик отримав апарат Єлізарова, щоб знову стати на лапи.
Зараз волонтери просять допомогу небайдужих, щоб сплатити рахунки.
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