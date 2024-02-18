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  • У Дніпрі волонтери рятують песика, якого знайшли зі зламаною лапою на дорозі

У Дніпрі волонтери рятують песика, якого знайшли зі зламаною лапою на дорозі

Сьогодні 18:41
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У Дніпрі волонтери врятували собаку, якого знайшли зі зламаною лапою на дорозі.

Новости Днепра про У Дніпрі волонтери рятують песика, якого знайшли зі зламаною лапою на дорозі

Про це повідомляє Товариство захисту тварин Ковчег у Фейсбуці.

Не буває ні дня аби ми не прийняли строковика. Так сталося і вчора, підібрали собачку на дорозі з відкритим переломом кістки! Одразу ж доставили у ВетЛайфКлінік вул. Вокзальна 8 та вирішили робити операцію “по свіжому”, – сказано у повідомленні.
 
Швидкість планування операції пов’язана із тим, що під впливом кисню кістки з кожною хвилиною дедалі важче зібрати знову.

Новости Днепра про У Дніпрі волонтери рятують песика, якого знайшли зі зламаною лапою на дорозі

Операція пройшла успішно, песик отримав апарат Єлізарова, щоб знову стати на лапи.
 
Зараз волонтери просять допомогу небайдужих, щоб сплатити рахунки. 
 
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Новости Днепра про У Дніпрі волонтери рятують песика, якого знайшли зі зламаною лапою на дорозіУкраїнська

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