У Дніпрі на проспекті Героїв з вогню врятували чоловіка

У Дніпрі на проспекті Героїв Соборного району сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився сьогодні, о 12:41.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла у квартирі, яка розташована на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

З палаючої квартири пожежники врятували 47-річного чоловіка. Про травмованих та загиблих не повідомляється.

Займання ліквідували за пів години, до гасіння вогню залучалися 13 працівників ДСНС.

Сьогодні ми писали про те, що у Кривому Розі на пожежі знайшли тіло жінки без ознак життя.

Читайте також:

Українська

Автор: