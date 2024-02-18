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У Дніпрі на проспекті Героїв з вогню врятували чоловіка

Сьогодні 17:12
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У Дніпрі на проспекті Героїв Соборного району сталася пожежа.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Героїв з вогню врятували чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився сьогодні, о 12:41.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла у квартирі, яка розташована на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

З палаючої квартири пожежники врятували 47-річного чоловіка. Про травмованих та загиблих не повідомляється.

Займання ліквідували за пів години, до гасіння вогню залучалися 13 працівників ДСНС.

Сьогодні ми писали про те, що у Кривому Розі на пожежі знайшли тіло жінки без ознак життя.

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Героїв з вогню врятували чоловікаУкраїнська

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