У Дніпрі на проспекті Героїв з вогню врятували чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Інцидент трапився сьогодні, о 12:41.
На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла у квартирі, яка розташована на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.
З палаючої квартири пожежники врятували 47-річного чоловіка. Про травмованих та загиблих не повідомляється.
Займання ліквідували за пів години, до гасіння вогню залучалися 13 працівників ДСНС.
Сьогодні ми писали про те, що у Кривому Розі на пожежі знайшли тіло жінки без ознак життя.
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Козенко Антон
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