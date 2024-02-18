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  • В Днепре волонтеры спасают собачку, которую нашли со сломанной лапой на дороге

В Днепре волонтеры спасают собачку, которую нашли со сломанной лапой на дороге

Сегодня 18:41
просмотров

В Днепре волонтеры спасли собаку, которую нашли со сломанной лапой на дороге.

Новости Днепра про В Днепре волонтеры спасают собачку, которую нашли со сломанной лапой на дороге

Об этом сообщает Общество защиты животных Ковчег в Фейсбуке.

Не бывает ни дня, чтобы мы не приняли срочника. Так случилось и вчера, подобрали собачку на дороге с открытым переломом кости! Сразу же доставили в ВетЛайфКлиник ул. Вокзальная 8 и решили делать операцию «по свежему», — говорится в сообщении.

Скорость планирования операции связана с тем, что под влиянием кислорода кости с каждой минутой все труднее собрать снова.

Новости Днепра про В Днепре волонтеры спасают собачку, которую нашли со сломанной лапой на дороге

Операция прошла успешно, собачка получила аппарат Елизарова, чтобы снова встать на лапы.

Сейчас волонтеры просят помощь неравнодушных, чтобы оплатить счета.

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