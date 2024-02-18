В Днепре волонтеры спасают собачку, которую нашли со сломанной лапой на дороге

В Днепре волонтеры спасли собаку, которую нашли со сломанной лапой на дороге.

Об этом сообщает Общество защиты животных Ковчег в Фейсбуке.

Не бывает ни дня, чтобы мы не приняли срочника. Так случилось и вчера, подобрали собачку на дороге с открытым переломом кости! Сразу же доставили в ВетЛайфКлиник ул. Вокзальная 8 и решили делать операцию «по свежему», — говорится в сообщении.

Скорость планирования операции связана с тем, что под влиянием кислорода кости с каждой минутой все труднее собрать снова.

Операция прошла успешно, собачка получила аппарат Елизарова, чтобы снова встать на лапы. Сейчас волонтеры просят помощь неравнодушных, чтобы оплатить счета.

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