В Днепре волонтеры спасают собачку, которую нашли со сломанной лапой на дороге

Об этом сообщает Общество защиты животных Ковчег в Фейсбуке.
Не бывает ни дня, чтобы мы не приняли срочника. Так случилось и вчера, подобрали собачку на дороге с открытым переломом кости! Сразу же доставили в ВетЛайфКлиник ул. Вокзальная 8 и решили делать операцию «по свежему», — говорится в сообщении.
Скорость планирования операции связана с тем, что под влиянием кислорода кости с каждой минутой все труднее собрать снова.
Операция прошла успешно, собачка получила аппарат Елизарова, чтобы снова встать на лапы.
Сейчас волонтеры просят помощь неравнодушных, чтобы оплатить счета.
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