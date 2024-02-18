В работе Telegram произошел масштабный сбой

Об этом сообщают пользователи по всей Украине.
Информация подтверждается мониторинговыми сервисами.
По данным портала downdetector, примерно в 13:00 по киевскому времени у большинства пользователей в Украине возникли сложности с доступом к мессенджеру.
Сейчас ситуация стабилизировалась, но многие до сих пор не могут открывать видео или зайти в свой аккаунт.
Сходные проблемы были и у других пользователей по всему миру. О DDOS-атаке новостей не было.
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