В работе Telegram произошел масштабный сбой

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой.

Об этом сообщают пользователи по всей Украине.

Информация подтверждается мониторинговыми сервисами.

По данным портала downdetector, примерно в 13:00 по киевскому времени у большинства пользователей в Украине возникли сложности с доступом к мессенджеру.

Сейчас ситуация стабилизировалась, но многие до сих пор не могут открывать видео или зайти в свой аккаунт.

Сходные проблемы были и у других пользователей по всему миру. О DDOS-атаке новостей не было.

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