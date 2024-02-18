Враг обстреливал Никопольский район из артиллерии: пострадал мужчина

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
россияне стреляют по Никопольскому району с утра. С десяток артиллерийских снарядов выпустили по Мировскому обществу. К сожалению, есть пострадавший. Это 56-летний мужчина, – заявил глава ОВА.
Мужчина получил осколочное ранение головы и сломал предплечье. Его госпитализировали в больницу в состоянии «средней» тяжести.
Сегодня ночью враг также гнал по Никопольскому району из тяжелой артиллерии. Досталось Никополю и Мировскому обществу.
Следственно-оперативные группы выясняют, какие последствия нанесли ночные обстрелы на территории Никопольщины.
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