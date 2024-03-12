В Украине фиксируют перебои в работе Telegram

Днем 12 марта отмечались перебои в работе Telegram.
Пользователи сообщают, что приложение медленно работает, часто «обновляется», немного тормозит отправку сообщений, загрузку чатов и взаимодействие с ботами.
О первых проблемах сообщили около 14:00 по Киеву.
Представители Telegram пока не комментировали эти сообщения.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Раде хотят искать способ, как запретить Telegram в Украине.
Главная угроза Telegram для Украины – засилье российской пропаганды, считают нардепы. Пока в Раде видят два пути решения проблемы – коммуникация власти с владельцами сети и ТГ-каналов, или блокирование платформы, как в свое время было с ВКонтакте и Одноклассниками.
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