В Украине фиксируют перебои в работе Telegram

Пользователи сообщают о проблемах с приложением.

Днем 12 марта отмечались перебои в работе Telegram.

Пользователи сообщают, что приложение медленно работает, часто «обновляется», немного тормозит отправку сообщений, загрузку чатов и взаимодействие с ботами.

О первых проблемах сообщили около 14:00 по Киеву.

Представители Telegram пока не комментировали эти сообщения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Раде хотят искать способ, как запретить Telegram в Украине.

Главная угроза Telegram для Украины – засилье российской пропаганды, считают нардепы. Пока в Раде видят два пути решения проблемы – коммуникация власти с владельцами сети и ТГ-каналов, или блокирование платформы, как в свое время было с ВКонтакте и Одноклассниками.

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