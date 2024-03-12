В Україні фіксують перебої у роботі Telegram

Користувачі повідомляють про проблеми із застосунком.

Вдень 12 березня спостерігалися перебої у роботі Telegram.

Користувачі повідомляють, що застосунок повільно працює, часто “оновлюється”, трохи гальмує відправка повідомлень, завантаження чатів та взаємодія з ботами.

Про перші проблеми повідомили близько 14:00 за Києвом.

Представники Telegram наразі не коментували ці повідомлення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Раді хочуть шукати спосіб, як заборонити Telegram в Україні.

Головна загроза Telegram для України – засилля російською пропаганди, вважають нардепи. Наразі у Раді бачать два шляхи вирішення проблеми – комунікація влади з власниками мережі й ТГ-каналів, або блокування платформи, як свого часу було з ВКонтакте та Однокласниками.

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