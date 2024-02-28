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У Раді хочуть шукати спосіб, як заборонити Telegram в Україні

Сьогодні 21:24
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В Україні знову роздумують, як заблокувати чи заборонити Telegram.

Новости Днепра про У Раді хочуть шукати спосіб, як заборонити Telegram в Україні

Комітет з питань свободи слова Верховної Ради України у середу, 28 лютого, провів круглий стіл. Учасники дійшли висновку, що потрібно шукати метод, як заборонити месенджер Telegram в Україні.

Про це повідомила пресслужба Парламенту.

Участь у круглому столі взяли представники медіаспільноти, урядових та громадських інституцій. Водночас учасники зустрічі зазначили, що важливо переймати європейські практики, аби в Україні не стояло питання щодо “перешкоджання свободи слова”.

Головна загроза Telegram для України – засилля російською пропаганди. Наразі у Раді бачать два шляхи вирішення проблеми – комунікація влади з власниками мережі й ТГ-каналів, або блокування платформи, як свого часу було з ВКонтакте та Однокласниками.

Нардеп Ярослав Юрчишин зазначив, що цим питанням має займатися СБУ.

Водночас на цю новину відреагував очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Коваленко, який зазначив, що заборонити та заблокувати Telegram неможливо. 

І взагалі, треба розділяти медіа в Телеграмі, які люди читають, а також спілкування в Телеграмі між собою. Читати медіа і користуватися месенджером в спілкуванні та пересилати чутливі документи – це різні речі. І на це треба звертати увагу. Проукраїнські медіа в ТГ вибили проросійські канали з нашого інформаційного простору. І це важлива складова інфобезпеки. Просто потрібно розумно працювати з цими медіа для захисту країни від ворожих вкидів та ІПСО. І далі душити проросійські сегменти медіаполя разом, – написав Коваленко.

Очільник ЦПД впевнений, що перш за все людей треба вчити медіаграмотності, аби вони самотужки могли розрізняти шкідливу та корисну для них інформацію. 

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