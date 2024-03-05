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Facebook, Instagram и YouTube «легли»: сбои в работе фиксируют в Украине и Мире

Сегодня 17:53
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Масштабный сбой произошел около 17 часов по Киеву.

Новости Днепра про Facebook, Instagram и YouTube

Пользователи сообщают о проблемах входа в персональные аккаунты.

В соцсетях Facebook и Instagram произошел масштабный сбой.

В частности, по состоянию на 17:10 пользователи массово сообщали, что они были «выброшены» из их учетных записей. Войти нельзя ни через приложение, ни через веб-версию.

Новости Днепра про Facebook, Instagram и YouTube

Также Downdetector фиксирует жалобы на сбой в работе YouTube.

Кроме этого, появляются сообщения о перебоях в работе X (Twitter), WhatsApp, TikTok и сервисах Google. Однако в отличие от FB и Instagram после нескольких попыток зайти в приложения можно.

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Новости Днепра про Facebook, Instagram и YouTube Українська Новости Днепра про Facebook, Instagram и YouTube Русский

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