Facebook, Instagram и YouTube «легли»: сбои в работе фиксируют в Украине и Мире

Пользователи сообщают о проблемах входа в персональные аккаунты.
В соцсетях Facebook и Instagram произошел масштабный сбой.
В частности, по состоянию на 17:10 пользователи массово сообщали, что они были «выброшены» из их учетных записей. Войти нельзя ни через приложение, ни через веб-версию.
Также Downdetector фиксирует жалобы на сбой в работе YouTube.
Кроме этого, появляются сообщения о перебоях в работе X (Twitter), WhatsApp, TikTok и сервисах Google. Однако в отличие от FB и Instagram после нескольких попыток зайти в приложения можно.
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