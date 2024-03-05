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  • В Днепропетровской области обнаружили таинственный лес с десятками крестов (ФОТО)

В Днепропетровской области обнаружили таинственный лес с десятками крестов (ФОТО)

Сегодня 13:30
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В лесу близ Верхнеднепровска Днепропетровской области обнаружили десятки таинственных крестов.

Новости Днепра про В Днепропетровской области обнаружили таинственный лес с десятками крестов (ФОТО)

Расположен странный лес между селами Мотроновка и Дмитровка, Верхнеднепровской ТГ. Десятки крестов, закопанных в землю, стоят на лужайке между посадками. Рядом нет кладбища, поэтому место немного пугает местных, поскольку никто не знает, откуда деревянные конструкции взялись и зачем.

Тайны загадочной локации пытались разгадать в Facebook-сообществе ALTERKAM.

Люди поделились своими версиями происхождения крестов:

  • это сделали монахи;
  • это сделали психи;
  • работа сектантов;
  • в 10-х – 11-х веках, их установил некий Отец Петр;

Также местные рассказывают, что неподалеку находится камень, который называют Монахом, а на дороге рядом с ним постоянно случаются ДТП.

Священник Вадим Василевский в комментариях пояснил, что лес крестов территориально принадлежит к селу Марьяновка. В 20-е годы XX века в местном храме служил иеромон Макарий. По легенде, которую рассказывают местные, священнослужителя убили при неизвестных обстоятельствах и похоронили на лужайке возле села.

А в 2016 году верующие Успенского храма в Вольногорске хотели почтить память монаха, поэтому провели крестный ход к месту захоронения. Люди с крестами прошли путь от церкви, где служил священник, до места его погребения. После окончания шествия его участники решили оставить кресты здесь, по аналогии с «Иосафатовой долиной» в Винницкой области.

Так что, похоже, никакой мистики нет.

Однако со священником не согласны местные, говорящие, что со временем начали появляться новые «свежие» кресты.

Ну как сказать, мистики обычно нет никакой, за исключением того, что в прошлом году летом, там появился совсем свежий крест, к которому скотчем прикреплен лист бумаги, на котором была написана «Наталья». Никакой даты, ничего, просто имя написано шариковой ручкой. Территория ухожена. Есть стол и скамейки. Ну, кто же это делает? — замечает Oxana Kozak.

Новости Днепра про В Днепропетровской области обнаружили таинственный лес с десятками крестов (ФОТО)

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