В Днепропетровской области обнаружили таинственный лес с десятками крестов (ФОТО)

Расположен странный лес между селами Мотроновка и Дмитровка, Верхнеднепровской ТГ. Десятки крестов, закопанных в землю, стоят на лужайке между посадками. Рядом нет кладбища, поэтому место немного пугает местных, поскольку никто не знает, откуда деревянные конструкции взялись и зачем.

Тайны загадочной локации пытались разгадать в Facebook-сообществе ALTERKAM.

Люди поделились своими версиями происхождения крестов:

это сделали монахи;

это сделали психи;

работа сектантов;

в 10-х – 11-х веках, их установил некий Отец Петр;

Также местные рассказывают, что неподалеку находится камень, который называют Монахом, а на дороге рядом с ним постоянно случаются ДТП.

Священник Вадим Василевский в комментариях пояснил, что лес крестов территориально принадлежит к селу Марьяновка. В 20-е годы XX века в местном храме служил иеромон Макарий. По легенде, которую рассказывают местные, священнослужителя убили при неизвестных обстоятельствах и похоронили на лужайке возле села.

А в 2016 году верующие Успенского храма в Вольногорске хотели почтить память монаха, поэтому провели крестный ход к месту захоронения. Люди с крестами прошли путь от церкви, где служил священник, до места его погребения. После окончания шествия его участники решили оставить кресты здесь, по аналогии с «Иосафатовой долиной» в Винницкой области.

Так что, похоже, никакой мистики нет.

Однако со священником не согласны местные, говорящие, что со временем начали появляться новые «свежие» кресты.