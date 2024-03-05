В Днепре на озере ж/м Левобережный поселилось почтенное гусиное семейство (ФОТО)

На озере Курячем поселилась семья гусей.

На днях жители Левобережного заметили, что на Курячем озере появились новые жители. Семейка уважаемых гусей поселилась у водоема.

А на озере появилось почтенное гусиное семейство, — пишет Olga Serbovka

Трех почтенных птиц заметили неподалеку от берега. Автору поста удалось сфотографировать отдыхающих на воде пернатых.

Птицы совсем не боятся чужаков, поэтому достаточно близко подпускают к себе людей. Как давно гуси обитают на озере – неизвестно. Заметили их несколько дней назад.

Напомним, ранее на озере Куриное среди морозов заметили семейку белых лебедей.

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