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Запрет ТикТок в Украине: в Раде назвали условие, при котором приложение могут заблокировать

Сегодня 15:11
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В Раде назвали условие, при котором могут заблокировать ТикТок в Украине.

Новости Днепра про Запрет ТикТок в Украине: в Раде назвали условие, при котором приложение могут заблокировать

В Украине размышляют о том, чтобы запретить TikTok, где специалисты Центра по противодействию дезинформации недавно обнаружили десятки аккаунтов, продвигающих кремлевские нарративы.

Это может произойти, если соцсеть продолжит не реагировать на случаи пропаганды. Народный депутат от партии «Голос» Ярослав Юрчишин считает, что у Украины есть опыт запрета соцсетей, поэтому не требует примера других стран.

Украина – суверенное государство, может делать что угодно, не оглядываясь на партнеров. У нас есть практика блокирования социальных сетей, обращение специальных служб, заседание СНБО, указ Президента, введение в действие, судебные процессы, если они будут», — рассказал народный депутат. от партии «Голос», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в эфире «Радио Свобода».

При этом, по его словам, потребности блокировки TikTok нет.

Однако если соцсеть продолжит игнорировать случаи российской пропаганды, тогда приложение могут заблокировать.

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Новости Днепра про Запрет ТикТок в Украине: в Раде назвали условие, при котором приложение могут заблокироватьУкраїнська Новости Днепра про Запрет ТикТок в Украине: в Раде назвали условие, при котором приложение могут заблокироватьРусский

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