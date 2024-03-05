Facebook, Instagram та YouTube “лягли”: збої у роботі фіксують в Україні та Світі

Масштабний збій стався близько 17-ї години за Києвом.

Користувачі повідомляють про проблеми з входом у персональні акаунти.

У соцмережах Facebook та Instagram стався масштабний збій. Зокрема, станом на 17:10 користувачі масово повідомляли, що їх “викинуло” з їхніх облікових записів. Увійти не можна ні через застосунок, ні через веб-версію.

Також Downdetector фіксує скарги на збій у роботі YouTube.

Крім цього, з’являються повідомлення про перебої у роботі X (Twitter), WhatsApp, TikTok та сервісах Google. Однак, на відміну від FB та Instagram після кількох спроб зайти у застосунки можна.

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