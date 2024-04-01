Видеоблогеры из Днепра могут получить до 150 тыс. грн стипендии: условия

Международный фонд "Відродження" объявляет конкурс стипендий для видеоблогеров, которые работают с темами преодоления российского империализма и колониализма, культурной деколонизации и формирования национальной идентичности.

Видеоблогеры, в частности из Днепра, смогут получить стипендию в размере от 100 до 150 тысяч гривен. Он будет зависеть от содержания заявки, предложенного бюджета и популярности канала. Отмечается, что в рамках конкурса планируется предоставить 10 стипендий.

Об этом сообщили на сайте фонда.

В течение последних десяти лет видеоблогеры помогли миллионам украинцев лучше осознать свою идентичность. Благодаря авторам и авторкам блогов мы узнаем о собственной истории и культуре и лучше понимаем последствия влияния российского империализма, открываем истории людей, которые стояли у истоков украинской государственности, литературы и искусства, боролись за Украину и ее будущее еще задолго до обретения политической независимости. За последние два года большой войны запрос на такой видеоконтент только растет, поэтому мы хотим усилить голоса видеоблогеров, которые помогают украинцам осознать себя и отбросить колониальное прошлое, — говорится в сообщении.

Тематические приоритеты

Каналы, которые могут участвовать в конкурсе стипендий, должны иметь опыт в подготовке контента по крайней мере на одну из следующих тем:

История украинских земель под властью российской империи и СССР и анализ последствий колониального господства;

Анализ современных проявлений российского империализма и колониализма и их влияние на украинское общество и политику;

Роль информационной войны и пропаганды в подрыве украинской государственности и идентичности;

Деколонизация образования, культуры, языка и исторической памяти в Украине;

Истории украинцев, которые сделали значительный вклад в развитие страны и культуры, несмотря на вызовы, вызванные колониальным прошлым;

Значение общественных организаций и волонтерских движений в формировании украинской идентичности и противодействия имперскому влиянию;

История национально-освободительных движений и их борьба за независимость Украины;

Промоция украинского языка как средства противодействия культурному империализму.

Приоритетной платформой видеоблогинга является Youtube, однако принимают также заявки от блогеров/ок, работающих в TikTok.

Как принять участие в конкурсе

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить онлайн-форму, указав информацию о вашем канале/видеоблоге, примеры вашего авторского видеоконтента на указанные тематики, планы по роликам, которые планируется создать за средства стипендии, ориентировочный расчет расходов и тому подобное.

Заполнить форму необходимо не позднее 26 апреля 2024 года включительно (до 23:59). Заявки, поданные после указанного времени, рассматриваться не будут. Результаты конкурса будут опубликованы не позднее 13 мая 2024 года в социальных сетях и на сайте Фонда. Всех участников конкурса также уведомят о результате письмом.

Требования к каналам, которые могут претендовать на стипендию, на что именно видеоблогеры смогут потратить деньги, дополнительные условия — ищите по ссылке!

С вопросами по конкурсу можно обращаться по адресу [email protected] и [email protected] до 24 апреля включительно.

Отметим, Международный фонд «Відродження» проводит конкурс стипендий в третий раз. Он является продолжением конкурса, который Фонд объявлял в 2021 и 2022 годах. Победителями первого конкурса стали Geek journal, История без мифов, Клятый рационалист, Твоя Подпольная Гуманитарка и тому подобное. Победителями второго конкурса стали видеоблоги Ukrainian Witness, WAS.media, Хащи, История для взрослых и др.

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