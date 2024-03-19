Священник из Днепропетровщины обижал евреев в TikTok

Православного священника судили за антисемитские изречения в TikTok. Об этом говорится в приговоре Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области.
Подозреваемый — настоятель храма в честь Иконы Божией Матери «Призри на смирение» прихода Днепродзержинской (Каменской) епархии УПЦ в Днепропетровской области. Его обвинили в разжигании религиозной вражды и антисемитизме.
В материалах дела отмечается, что 19 апреля 2023 настоятель у себя дома с мобильного телефона сделал публикацию в социальной сети TikTok. Священник опубликовал видео, где употребил ксенофобскую лексику по отношению к евреям (на языке оригинала):
«Потому что ты крестьянин, а не жид.. Мы воздержимся от мяса не потому, что они были не чисты… как воздерживаются от них жидов».
Такие высказывания настроены неприязни, вражды и отвращения к евреям, являются оскорблением по национальной принадлежности, нивелируют культурные ценности еврейского общества, то есть содержат признаки унижения национальной чести и достоинства, говорится в тексте приговора.
В ходе суда обвиняемый просил утвердить соглашение о признании виновности. Священнослужителю назначили наказание в размере 2 лет лишения свободы. Ввиду того, что у подсудимого восемь детей, шестеро из которых несовершеннолетние, и ранее не был судим, окончательный приговор смягчили, заменив годом условно.
Мобильный телефон конфискуется в доход государства.
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