Священник из Днепропетровщины обижал евреев в TikTok

Священнослужитель православной церкви разжигал религиозную рознь.

Православного священника судили за антисемитские изречения в TikTok. Об этом говорится в приговоре Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области.

Подозреваемый — настоятель храма в честь Иконы Божией Матери «Призри на смирение» прихода Днепродзержинской (Каменской) епархии УПЦ в Днепропетровской области. Его обвинили в разжигании религиозной вражды и антисемитизме.

В материалах дела отмечается, что 19 апреля 2023 настоятель у себя дома с мобильного телефона сделал публикацию в социальной сети TikTok. Священник опубликовал видео, где употребил ксенофобскую лексику по отношению к евреям (на языке оригинала):

«Потому что ты крестьянин, а не жид.. Мы воздержимся от мяса не потому, что они были не чисты… как воздерживаются от них жидов».

Такие высказывания настроены неприязни, вражды и отвращения к евреям, являются оскорблением по национальной принадлежности, нивелируют культурные ценности еврейского общества, то есть содержат признаки унижения национальной чести и достоинства, говорится в тексте приговора.

В ходе суда обвиняемый просил утвердить соглашение о признании виновности. Священнослужителю назначили наказание в размере 2 лет лишения свободы. Ввиду того, что у подсудимого восемь детей, шестеро из которых несовершеннолетние, и ранее не был судим, окончательный приговор смягчили, заменив годом условно.

Мобильный телефон конфискуется в доход государства.

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