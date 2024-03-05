В Днепре спасают котика-беженца Тома из Бахмута, который болеет опасной кошачьей чумой

Том – кот-беженец из Бахмута. В Днепр пушистик попал вместе со своей сестрой. Кошка вскоре умерла, а Том продолжил жить возле храма, где его покинули люди.
Как рассказала волонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, Том заболел опасной болезнью — панлейкопенией. Это кошачья чума – вирусная болезнь кошек, отличающаяся высокой контагиозностью, характеризуется лихорадкой, поражением желудочно-кишечного тракта, респираторных органов, сердца, общей интоксикацией и обезвоживанием организма.
Для людей болезнь безопасна, а вот для кошек летальна. Однако при правильном лечении животных можно спасти.
Сейчас Том в клинике в тяжелом состоянии.
Том уже в клинике, состояние близко к критическому. Вместо кала кровавая жидкость, рвота, очень плохие анализы, из глаз и носа шел навоз, сейчас кровь. Это так несправедливо, Том должен выжить. Сейчас многое зависит от его внутренних резервов и Вашей помощи, чтобы оплатить его лечение, — рассказывает Ольга.
По словам Ольги, в клинике, где сейчас находится пушистик, уже спасли одного котика из приюта, который тоже болел чумкой. Есть все шансы поправиться и у Тома. Однако лечение дорогостоящее и без помощи неравнодушных людей приют не справиться.
Пока состояние котика удалось стабилизировать, но впереди длительное лечение. Еще необходимо собраться более 25 тысяч гривен, чтобы закупить лекарства и оплатить пребывание животного в ветклинике.
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