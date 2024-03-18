Блогеры из Днепра показали остатки старинного тоннеля: ведет от набережной к центру города (ВИДЕО)

Блогеры продолжают раскрывать тайны Днепра.

Так, авторы TikTok-канала «Street_dnipro» показали, как выглядят остатки старинного тоннеля, где спрятана река Половица.

Этому тоннелю более 200 лет. Он ведет от набережной к улице Паторжинского.

В самом тоннеле блогеры увидели пауков, странные грибы на стенах, есть там и камера наблюдения. Также там было много комаров — их даже можно увидеть на видео.

Воды там не очень много, поэтому можно пройти в резиновых сапогах.

Отметим, на месте входа в тоннель на улице Паторжинского продолжаются строительные работы. Очень скоро его могут закрыть навсегда.

Напомним, ранее мы писали, что экстремалы пробрались в шахту недостроенного метро в Днепре ради видео в Тик-Ток (ВИДЕО).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: