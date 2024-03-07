Сайт и почта ukr.net не работают: в компании назвали причину

Крупнейший украинский портал ukr.net сообщил о масштабном сбое в работе.

Утром 7 марта пользователи ukr.net не могли зайти ни на сайт, ни в новостную ленту, ни в свою почту.

Впоследствии в компании подтвердили информацию о проблемах работы сайта и сообщили, что сегодня ночью по неизвестным причинам был отключен их домен.

В заявлении представителей ukr.net говорится, что регистратор доменных имен Network Solutions «внезапно и без каких-либо предупреждений» заблокировал домен ukr.net. Поэтому не работает ни портал, ни почта.

Как говорят в компании, проблему решить пытались через службу поддержки регистратора, однако пока это сделать не удалось.

Надеемся, что мы сможем получить больше информации и узнать причины и обстоятельства блокировки с началом рабочего дня офиса американской компании-регистратора. Также обратились с просьбой за помощью к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой», – заявили в компании.

Компания говорит, что над возобновлением работы ресурса работают «многие неравнодушные люди». Пока не известно, как скоро ukr.net снова заработает.

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