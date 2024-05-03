В Днепре центр города застрял в пробках: в чем дело

В пятницу, 3 мая, центральные дороги Днепра и набережная застряли в пробках.
В частности, затруднено движение при съезде с Нового моста в направлении центра Днепра. Причина пробки — авария возле ТЦ «Новый центр», на перекрестке с ул. Королевы Елизаветы II.
Предварительно, здесь столкнулись сразу три автомобиля. Обошлось без пострадавших, но водители ждут приезда патрульных, которые должны зафиксировать ДТП.
Также на Сичеславской Набережной и Набережной Заводской есть пробки из-за ремонтных работ. Дорожники обновляют разметку на дорогах.
По возможности – объезжайте.
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