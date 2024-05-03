В Днепре центр города застрял в пробках: в чем дело

Центр Днепра застрял в пробках.

В пятницу, 3 мая, центральные дороги Днепра и набережная застряли в пробках.

В частности, затруднено движение при съезде с Нового моста в направлении центра Днепра. Причина пробки — авария возле ТЦ «Новый центр», на перекрестке с ул. Королевы Елизаветы II.

Предварительно, здесь столкнулись сразу три автомобиля. Обошлось без пострадавших, но водители ждут приезда патрульных, которые должны зафиксировать ДТП.

Также на Сичеславской Набережной и Набережной Заводской есть пробки из-за ремонтных работ. Дорожники обновляют разметку на дорогах.

По возможности – объезжайте.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: