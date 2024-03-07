Сайт та пошта ukr.net не працюють: у компанії назвали причину

Зранку 7 березня користувачі ukr.net не могли зайти ні на сайт, ні у стрічку новин, ні до своєї пошти.
Згодом у компанії підтвердили інформацію про проблеми у роботі сайту та повідомили, що сьогодні вночі з невідомих причин було відключено їхній домен.
У заяві представників ukr.net йдеться, що реєстратор доменних імен Network Solutions “раптово і без будь-яких попереджень” заблокував домен ukr.net. Саме тому не працює ні портал, ні пошта.
Як кажуть в компанії, проблему розв’язати намагалися через службу підтримки реєстратора, однак поки що це зробити не вдалося.
Сподіваємось, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора. Також звернулись з проханням по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової», – заявили в компанії.
Компанія каже, що над відновленням роботи ресурсу працює “багато небайдужих людей”. Наразі не відомо, як скоро ukr.net знову запрацює.
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