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Сайт та пошта ukr.net не працюють: у компанії назвали причину

Сьогодні 14:01
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Найбільший український портал ukr.net повідомив про масштабний збій у роботі.

Новости Днепра про Сайт та пошта ukr.net не працюють: у компанії назвали причину

Зранку 7 березня користувачі ukr.net не могли зайти ні на сайт, ні у стрічку новин, ні до своєї пошти.

Згодом у компанії підтвердили інформацію про проблеми у роботі сайту та повідомили, що сьогодні вночі з невідомих причин було відключено їхній домен.

У заяві представників ukr.net йдеться, що реєстратор доменних імен Network Solutions “раптово і без будь-яких попереджень” заблокував домен ukr.net. Саме тому не працює ні портал, ні пошта.

Як кажуть в компанії, проблему розв’язати намагалися через службу підтримки реєстратора, однак поки що це зробити не вдалося. 

Сподіваємось, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора. Також звернулись з проханням по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової», – заявили в компанії.

Компанія каже, що над відновленням роботи ресурсу працює “багато небайдужих людей”. Наразі не відомо, як скоро ukr.net знову запрацює. 

Новости Днепра про Сайт та пошта ukr.net не працюють: у компанії назвали причину

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Новости Днепра про Сайт та пошта ukr.net не працюють: у компанії назвали причинуУкраїнська

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