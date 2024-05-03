Страстная пятница 2024: приметы дня, традиции и что нельзя делать

Что можно и что нельзя делать в этот день – разбирались журналисты dnepr. info.
Сегодня самый строгий день поста. Верующие не только ничего не едят до захода солнца, но и стараются даже не пить воду. В старину люди верили, что тот, кто не ест в этот день сможет предсказать дату своей смерти, а кто не пьет воды – тому ни один напиток не принесет вреда до конца жизни.
В этот день принято посещать церковь, где проводят богослужения и вспоминают страдания Иисуса на горе Голгофа. Утром в церкви читают 12 евангельских отрывков о страданиях Спасителя, в обед – читают рассказы от каждого из четырех евангелистов. Вечером – читают раздел Евангелия, где описано распятие Христа.
В этот день верующие часто приносят из церкви 12 свечей. Если поставить их у икон и дать догореть до конца то считается, что свечи наполнят дом сильной и положительной энергетикой, защитят семью от беды.
Категорически запрещается гадать и проводить магические ритуалы в этот день. Считается, что это может навлечь беду на гадальщика.
Сегодня нельзя работать в поле и работать с землей, например, пересаживать цветы. Согласно верованиям, посеянные в этот день семена не взойдут. Также на Страстную пятницу нельзя заниматься рукоделием, работать по дому, брать в руки металлические инструменты.
В пятницу откладывают все приготовления к Пасхе. Сегодня нельзя готовить паски или красить яйца.
Не желательно веселится, обручаться, выходить замуж, крестить детей. Наши предки верили, что кто в Страстную пятницу веселится, тот потом весь год будет плакать.
Помимо этого, в этот день нельзя злиться, обижаться, пить алкогольные напитки, стричь волосы, резать что-то да и вообще брать в руки нож.
Последнюю пятницу Великого поста нужно провести в тишине и размышлениях.
Если на небе облачно – урожай зерновых будет плохим. Звездное небо ночью или дневная гроза наоборот – обещали богатое урожаем лето. Солнечный и теплый день обещал, что тепло будет до конца весны. Дождь – наоборот, прогнозировал осадки до начала лета.
Нет солнца, но теплая погода – следует ожидать большое количество сорняков на поле и в огородах.
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