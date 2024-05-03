Днепропетровщина в ТОП-3 областей, где больше всего церквей Московского патриархата

В Днепропетровской области до сих пор существует 526 церквей, подчиняющихся Московскому патриархату. Об этом сообщает «Опендатабот».
Наша область в ТОП-3 регионов по количеству церквей УПЦ МП. Больше только в Донецкой области — 683 представительства.
Всего в Украине остается более 8 тысяч церквей, принадлежащих Украинской православной церкви Московского патриархата. С декабря 2023 по апрель 2024-го в Православную церковь Украины перешло 96 церквей. В то время как в течение всего 2023 года – 386.
В Днепропетровской области только одна церковь в 2024 году перешла под протекторат Киевского патриархата. В то же время за весь 2023 год верующие ни одного из храмов не согласились совершить переход в ПЦУ.
Чаще всего оставляли ряды Московского патриархата на Киевщине (164), Хмельницкой (155) и Винницкой (75).
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