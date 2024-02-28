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В Раде хотят искать способ, как запретить Telegram в Украине

Сегодня 21:24
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В Украине снова раздумывают, как заблокировать или запретить Telegram.

Новости Днепра про В Раде хотят искать способ, как запретить Telegram в Украине

Комитет по свободе слова Верховной Рады Украины в среду, 28 февраля, провел круглый стол. Участники пришли к выводу, что нужно искать метод, как запретить мессенджер Telegram в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Парламента.

Участие в круглом столе приняли представители медиасообщества, правительственных и общественных институций. В то же время участники встречи отметили, что важно перенимать европейские практики, чтобы в Украине не стоял вопрос «препятствования свободе слова».

Главная угроза Telegram для Украины – засилье российской пропаганды. Пока в Раде видят два пути решения проблемы — коммуникация власти с владельцами сети и ТГ-каналов, или блокирование платформы, как в свое время было с ВКонтакте и Одноклассниками.

Нардеп Ярослав Юрчишин отметил, что этим вопросом должно заниматься СБУ.

В то же время, на эту новость отреагировал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Коваленко, который отметил, что запретить и заблокировать Telegram невозможно.

И вообще нужно разделять медиа в Телеграме, которые люди читают, а также общение в Телеграмме между собой. Читать медиа и пользоваться мессенджером в общении и пересылать чувствительные документы – это разные вещи. И на это нужно обращать внимание. Проукраинские медиа в ТГ выбили пророссийские каналы нашего информационного пространства. И это важная составляющая инфобезопасности. Просто нужно разумно работать с этими медиа для защиты страны от вражеских вбросов и ИПСО. И дальше подавлять пророссийские сегменты медиаполя вместе, – написал Коваленко.

Глава ЦПД уверен, что прежде всего людей нужно учить медиаграмотности, чтобы они самостоятельно могли различать вредную и полезную для них информацию.

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Главные новости Днепра в Telegram

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