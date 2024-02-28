В Раде хотят искать способ, как запретить Telegram в Украине

Комитет по свободе слова Верховной Рады Украины в среду, 28 февраля, провел круглый стол. Участники пришли к выводу, что нужно искать метод, как запретить мессенджер Telegram в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Парламента.
Участие в круглом столе приняли представители медиасообщества, правительственных и общественных институций. В то же время участники встречи отметили, что важно перенимать европейские практики, чтобы в Украине не стоял вопрос «препятствования свободе слова».
Главная угроза Telegram для Украины – засилье российской пропаганды. Пока в Раде видят два пути решения проблемы — коммуникация власти с владельцами сети и ТГ-каналов, или блокирование платформы, как в свое время было с ВКонтакте и Одноклассниками.
Нардеп Ярослав Юрчишин отметил, что этим вопросом должно заниматься СБУ.
В то же время, на эту новость отреагировал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Коваленко, который отметил, что запретить и заблокировать Telegram невозможно.
И вообще нужно разделять медиа в Телеграме, которые люди читают, а также общение в Телеграмме между собой. Читать медиа и пользоваться мессенджером в общении и пересылать чувствительные документы – это разные вещи. И на это нужно обращать внимание. Проукраинские медиа в ТГ выбили пророссийские каналы нашего информационного пространства. И это важная составляющая инфобезопасности. Просто нужно разумно работать с этими медиа для защиты страны от вражеских вбросов и ИПСО. И дальше подавлять пророссийские сегменты медиаполя вместе, – написал Коваленко.
Глава ЦПД уверен, что прежде всего людей нужно учить медиаграмотности, чтобы они самостоятельно могли различать вредную и полезную для них информацию.
Читайте также:
Автор:
В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой.
Важная информация!
Мессенджер Telegram несет в себе ряд угроз для безопасности Украины,…
В Днепре создали телеграм-канал, где занимаются кибербулингом подростков.
Совсем скоро жители Днепра могут получить новый платеж.
В Днепре появился еще один участок, где мониторят скорость движения.
В Днепре появился безбарьерный двор.
В Днепре покупатели задержали вора, который угрожал продавщице пистолетом.
В Каменском домашний тиран еще год терроризировал экс-жену, с которой расстался и жил отдельно.
Бахкания со стороны карьера могут услышать жители Днепра в этот четверг.
Будьте внимательны!
При потере свидетельства о регистрации автомобиля необходимо сразу же восстановить документы. Без них управлять машиной невозможно.
Вот-вот и наступит календарная весна.
Вблизи Днепра снова заметили грациозного зверя.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!