В Днепре и пригороде сегодня исчезла вода: причина и адреса

Сегодня, 28 февраля, в Днепре и пригороде местами исчезла вода.
Причина — проведение ремонтных работ бригадами КП «Днепрводоканал».
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, прекращено водоснабжение:
Обновлено: также временно прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить сразу после завершения работ!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 28 февраля трамваи №5, №12 и №16 изменят график работы: подробности.
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