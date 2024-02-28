В Днепре и пригороде сегодня исчезла вода: причина и адреса

При потере свидетельства о регистрации автомобиля необходимо сразу же восстановить документы. Без них управлять машиной невозможно.

В Днепр считается городом на холмах. Часть домов расположена в балках, часть – на вершине этих холмов. Самых крупных балок в городе насчитывается пять: Аптекарская, Жандармская, Рыбаковская, Овраг у дома Архиереев и Невенчанная.