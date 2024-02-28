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В Днепре и пригороде сегодня исчезла вода: причина и адреса

Сегодня 14:28
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Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про В Днепре и пригороде сегодня исчезла вода: причина и адреса

Сегодня, 28 февраля, в Днепре и пригороде местами исчезла вода.

Причина — проведение ремонтных работ бригадами КП «Днепрводоканал».

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, прекращено водоснабжение:

  • пос. Александровка,
  • пос. Одинковка,
  • частично пос. Игрень,
  • ул. Костюшко,
  • просп. Героев, 4, 10,
  • ул. Золотоосенная, 85-103.

Обновлено: также временно прекращено водоснабжение:

  • просп. Сергея Нигояна, 3, 3а, 5,
  • ул. Львовская, 10.

Водоснабжение обещают возобновить сразу после завершения работ!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 28 февраля трамваи №5, №12 и №16 изменят график работы: подробности.

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