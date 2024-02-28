В Днепре в марте будут выключать газ: обнародовали даты и адреса

Днепровский филиал «Газсети» снова информирует о проведении ремонтных работ.
В марте в связи с выполнением ремонтных работ на системе газоснабжения Днепра и Днепровского района газовики ограничат поставки газа для жителей ряда домов.
4 марта:
5 марта:
6 марта:
7 марта:
13 марта:
18 марта:
21 марта:
14 марта:
26 марта:
Газ вернут, как только завершат работы. Обратите внимание! Специалисты просят обеспечить им доступ к каждому газифицированному помещению.
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