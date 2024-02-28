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В Днепре в марте будут выключать газ: обнародовали даты и адреса

Сегодня 14:53
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В Днепре в марте ряду потребителей отключат газ.

Новости Днепра про В Днепре в марте будут выключать газ: обнародовали даты и адреса

Днепровский филиал «Газсети» снова информирует о проведении ремонтных работ.

В марте в связи с выполнением ремонтных работ на системе газоснабжения Днепра и Днепровского района газовики ограничат поставки газа для жителей ряда домов.

Днепр

4 марта:

  • ул. Конотопская, 86/1, 86/2, 88, 88а, 88а/2
  • пл. Металлургов, 1, 2, 4а, 5

5 марта:

  • ул. Василия Гадады, 2а
  • ул. Авиационная, 31
  • ул. Красноводская, 1а, подъезд №3

6 марта:

  • ул. Коробова, 8
  • Запорожское Шоссе, 30ш, 30щ, 30ю, 30я
  • ул. Цветы Цисык, 8

7 марта:

  • ул. Сичеславская Набережная, 8
  • ул. Яркая, 17

13 марта:

  • ул. Столетова, 1, 7, 9

18 марта:

  • ул. Толстого, 13, 28, 30
  • ул. Болгарская, 20

21 марта:

  • ул. Ивана Акинфеева, 14а

Обуховка

14 марта:

  • ул. Некрасова, 43, 39, 37, 35, 33

26 марта:

  • пров. Глухой, 2, 6, 8, 7, 1, 3, 5, 5а, 11, 26

Газ вернут, как только завершат работы. Обратите внимание! Специалисты просят обеспечить им доступ к каждому газифицированному помещению.

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Новости Днепра про В Днепре в марте будут выключать газ: обнародовали даты и адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в марте будут выключать газ: обнародовали даты и адресаРусский

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