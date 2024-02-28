Пловцы из Днепра завоевали 19 медалей на Зимнем чемпионате Украины

Поздравляем!

С 23 по 25 февраля в городе Бровары проходил Зимний чемпионат Украины по плаванию среди юниоров и юношей.

На этих соревнованиях пловцы из Днепра завоевали 19 медалей: 5 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Отмечается, что всего в чемпионате приняли участие более 400 спортсменов из разных уголков Украины.

Напомним, ранее мы писали, что спортсменка из Днепра стала победительницей чемпионата Европы по фехтованию.

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