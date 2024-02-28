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Пловцы из Днепра завоевали 19 медалей на Зимнем чемпионате Украины

Сегодня 08:30
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Поздравляем!

Новости Днепра про Пловцы из Днепра завоевали 19 медалей на Зимнем чемпионате Украины

С 23 по 25 февраля в городе Бровары проходил Зимний чемпионат Украины по плаванию среди юниоров и юношей.

На этих соревнованиях пловцы из Днепра завоевали 19 медалей: 5 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Отмечается, что всего в чемпионате приняли участие более 400 спортсменов из разных уголков Украины.

Новости Днепра про Пловцы из Днепра завоевали 19 медалей на Зимнем чемпионате Украины

Напомним, ранее мы писали, что спортсменка из Днепра стала победительницей чемпионата Европы по фехтованию.

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