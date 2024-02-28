В Днепре защитники и защитницы смогут бесплатно посещать бассейн: детали

В Днепре Днепропетровская ОВА и областное отделение Национального олимпийского комитета запускают проект «Спорт рядом», в рамках которого ветераны смогут дважды в неделю бесплатно посещать бассейн. Но для этого предварительно нужно записаться.
Об этом сообщили в пресс-службе ОВА.
На занятия приглашаем защитников, которые из-за войны получили инвалидность. Или проходят реабилитацию после тяжелых ранений. Ведь плавание помогает восстановиться, укрепить организм. А еще позволяет отвлечься, улучшить настроение, — отметил и.о. начальника управления по вопросам ветеранской политики Днепропетровской ОВА Александр Чумак.
Кроме бассейна, участники проекта смогут посещать тренажерный зал и сауну.
Отмечается, что курс стартует 1 марта и продлится два месяца. Далее к занятиям приступит следующая группа.
Узнать детали и записаться можно по номеру: 0686798961. Количество мест ограничено!
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