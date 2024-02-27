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Некоторым жителям Днепропетровщины начнет поступать новая квитанция за воду

Сегодня 21:11
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Это относится только к части жителей Днепропетровщины.

Новости Днепра про Некоторым жителям Днепропетровщины начнет поступать новая квитанция за воду

А именно тех, кому вода поступает из Аульского водовода. Это в основном жители Каменского и пригорода.

Новую единственную квитанцию услуги водоснабжения, водоотвод и абонплату будут присылать уже в этом месяце. Коммунальщики говорят, что это позволит сократить обработку платежа.

Как платить за воду?

Расчетным периодом для оплаты услуг является календарный месяц. Плата за услуги должна вноситься за три дня, но не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за расчетным.

В платежки входят начисления за потребленную воду, абонентское обслуживание и водоотвод.

Также напоминаем потребителям, что в случае несвоевременного осуществления платежей потребитель обязан уплатить пеню в размере 0,01 процента суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100 процентов от общей суммы долга, — говорится в сообщении.

Платить можно:

  • в кассах банков;
  • на сайте или в приложении банков;
  • в офисе Каменского ПКХ КП ДОР «Аульский водовод» ул.Широкая, 16 через пост-терминал или кассу;
  • в мобильном приложении mssg.me/gorvoda_dndz;
  • отсканировать QR-код на квитанции;
  • на сайте или в приложении Ощадбанк;
  • на сайте или в приложении Privat24;
  • установив регулярный платеж в Privat24;
  • с помощью терминалов ПриватБанка.

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