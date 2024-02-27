Некоторым жителям Днепропетровщины начнет поступать новая квитанция за воду

А именно тех, кому вода поступает из Аульского водовода. Это в основном жители Каменского и пригорода.
Новую единственную квитанцию услуги водоснабжения, водоотвод и абонплату будут присылать уже в этом месяце. Коммунальщики говорят, что это позволит сократить обработку платежа.
Расчетным периодом для оплаты услуг является календарный месяц. Плата за услуги должна вноситься за три дня, но не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
В платежки входят начисления за потребленную воду, абонентское обслуживание и водоотвод.
Также напоминаем потребителям, что в случае несвоевременного осуществления платежей потребитель обязан уплатить пеню в размере 0,01 процента суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100 процентов от общей суммы долга, — говорится в сообщении.
Платить можно:
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