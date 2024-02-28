У Дніпрі захисники та захисниці зможуть безкоштовно відвідувати басейн: деталі

Також вони зможуть відвідувати тренажерну залу та сауну.

У Дніпрі Дніпропетровська ОВА та обласне відділення Національного олімпійського комітету запускають проєкт «Спорт поруч», в рамках якого ветерани зможуть двічі на тиждень безкоштовно відвідувати басейн. Але для цього попередньо потрібно записатися.

Про це повідомили у пресслужбі ОВА.

На заняття запрошуємо оборонців, які через війну отримали інвалідність. Або проходять реабілітацію після важких поранень. Адже плавання допомагає відновитися, зміцнити організм. А ще дозволяє відволіктися, покращити настрій, – зазначив в.о. начальника управління з питань ветеранської політики Дніпропетровської ОВА Олександр Чумак.

Крім басейну, учасники проєкту зможуть відвідувати тренажерну залу та сауну.

Зазначається, що курс стартує 1 березня і триватиме два місяці. Далі до занять стане наступна група.

Дізнатися деталі та записатися можна за номером: 0686798961. Кількість місць обмежена!

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